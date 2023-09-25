رئيس المجلس الإقليمى الإيطالى روبرتو تشامبيتى يبحث الاستثمار ويكرم رجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى

استقبل رئيس المجلس الإقليمى الإيطالى روبيرتو تشامبيتى بفينيسيا بقصر فيرو فينى رجل الأعمال المصرى كامل أبو على–رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق يرافقه وفد مصرى من رواد الأعمال فى القطاع السياحى وجوليو كونتينى ممثل المدرسة الإيطالية للضيافة.

ومن بين المواضيع التى تركز عليها اللقاء الاستثمارات فى قطاع الاستثمار الفندقى والتعليم العالى فى قطاع الضيافة.

الجدير بالذكر أن فينيتو تعتبر المنطقة الأولى فى إيطاليا من حيث عدد السياح ليس فقط كمًا ولكن أيضًا كيفًا، مما يجعل التدريب والمستوى العالى من الضيافة والاحترافية والجمع بين العمل الشاق والمهارات الاحترافية فى عالم الضيافة والذى يجعل من الممكن الحديث عن نموذج البندقية الحقيقى صرح تشامبيتى.

واختتم تشامبيتى اللقاء بتكريم كامل أبوعلى مصرحًا بإن جدية رجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى ومجموعته للاستثمار فى البندقية وفينيتو ونقل تجربة التعليم العالى الفندقى هى تأكيد قيمة هذا النموذج وجاذبية منطقتنا فى عالم الضيافة.