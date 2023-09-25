مجلس جنوب الوادي يُناقش تغيير اسم الجامعة

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي فى قنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، اليوم الاثنين، الدراسة المقدمة من الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري والتي تتناول تغيير مسمى جامعة جنوب الوادي.

حيث تناولت الدراسة أسباب التغيير والتحديات التي تقدمها كما تم مخاطبه الجهات الخارجية للتعرف على الاجراءات المتبعة في قواعد البيانات.

وتداول مجلس الجامعة، سلبيات تغيير اسم الجامعة، ومدي تأثيره على سمعة المؤسسة وتصنيفها الدولي والمحلي.

جوائز الجامعة ..

ناقش المجلس، حزم الجوائز التي تقدمها الجامعة والمقدمة من الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة والتي تشمل أربع جوائز وهي جائزة القيادي المثالي وجائزة الموظف المثالي والاكاديمي المثالي ومقدم الخدمات المعاونة المثالي.

وذلك بهدف رفع الكفاءة في كل القيادات الأكاديمية الخاصة بالعمداء والوكلاء ورؤساء الاقسام والتي تتم من خلال رئيس الجامعة اما جائزه الموظف المثالي فتشمل جميع الموظفين في الجامع.

كل جائزه لها تقديم بالموقع الالكتروني وتشمل جميع المتطلبات ويتم ذلك من خلال قياس رضا مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وكذلك مركز الجودة له دور في تقييم الجوائز حيث يحدد مجلس الجامعة قيمه الجائزة المالية.

هيكلة فنادق الجامعة ..

وناقش المجلس طرق تحسين الفنادق الثلاث المعبر والحرم والكنوز التي تتبع الجامعة من خلال وضع توصيف وظيفي لكل العاملين في الفندق ورفع الكفاءة الخاصة بالفندق وكذلك وضع دفع الكتروني لهذه الفنادق ومتابعة نسبه الاشغال وحجز الآسرة وكل ذلك من خلال عمل اداره الكترونيه لمنظومة الفنادق الثلاث.

وناقش المجلس ايضا العرض الخاص بالمهندس جمال ملاك مبرمج بمركز المعلومات والخاص بالطاقة الاستيعابية للمدرجات الجامعية وذلك من خلال عمل منصة لكل المدرجات الخاصة بالجامعة وتحديد القيمة الاستيعابية ثم عمل ميكنة لكل قاعات الجامعة والتي تفيد في عملية التدريس وكذلك عملية الامتحانات.

وناقش المجلس العرض المقدم من الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات بخصوص ميكنة المناصب الأكاديمية الخاصة بالعمداء ورؤساء الاقسام الذين على قيد المنصب او اولئك الذين انتهت فترتهم لترشيح غيرهم قبل مرور الوقت بثلاثة اشهر شاملة ايضا خطط التطوير الخاصة بهم حيث يكون صلاحية الدخول لرئيس الجامعة في حاله العمداء كما استعرض الدكتور عماد على ما تم في برنامج (عدل) الخاص بأرشفة القضايا التي تخص مجالس التأديب للموظفين واعضاء هيئة التدريس والتي تسمح للموارد البشرية بالتحقق ممن عليهم جزاء ولا يتم التعيين.