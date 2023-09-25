استمتع بأشهى الوجبات المصرية فى مطعم «حبيبة» إحدى مجموعة «صن رايز» على صفاف نيل الأقصر

مدينة الأقصر مدينة عريقة تتشكل فيها الحضارة المصرية وتمتاز بأماكن أثرية من معابد وأديرة على ضفاف النيل. وهذا ما يجعلها من أهم المناطق لجذب السياح من مختلف البلدان ليشهدوا تاريخًا شيد من آلاف السنين. ولكون مجموعة «صن رايز» متألقة دائمًا فى استخدام تلك المناطق لجلب السياحة، افتتحت الأسبوع الماضى مطعم «حبيبة» لتشيد هذه التجربة.

يمكنك الاستمتاع بتجربة مصرية أصيلة من خلال مطعم «حبيبية» الذى يقع مباشرة على مرسى النيل. يعمل المطعم من الساعة ١١ صباحًا إلى الساعة ١١ مساء، ويقدم وجبات مصرية فريدة من مقبلات ووجبات رئيسية وإلى محبى الأطباق الشعبية، استمتع بأطباق مصرية محضرة بأيدى أمهر الطهاة. يضم المطعم أيضًا منطقة للمشروبات والأرجيلة، حيث يمكنك أن تستمتع بالشاى الساخن مع منظر نهر النيل الخلاب أو الجلوس فى أجواء عربية والاستمتاع بنكهات الأرجيلة المختلفة لتزداد الأجواء أكثر آصالة.

وإلى كل من يريد تجربة الثقافة المصرية بمختلف الطرق، يقدم المطعم سهرة خاصة كل أربعاء من الساعة ٧:٣٠ مساء حتى الساعة ١١ مساء فلا تنسَ أن تحجز مكانك إذا كنت فى أى مكان بالأقصر. قم بتجربة «المولد» الذي يقدم عروض التنورة و الفلكلور الشعبى، وانغمس أكثر فى الثقافة المصرية. استمتع بكل هذه الأجواء وسط نهر النيل الساحر. ما يميز «حبيبة» أيضًا انه يضم ساحات خاصة كبيرة لأعياد الميلاد وحفلات الزفاف والتجمعات العائلية. فقم بزيارتنا عند عطلتك واحظَ بأوقات قيمة مع أحبابك.

حبيبة ليس مطعمًا فقط، حبيبة تجربة لتنغمس فى أعماق الحضارة المصرية. لا تنسَ أن تبادر بالحجز الآن واتصل بالخط الساخن ١٦٠٣٢