الأشعة تحدد حجم إصابة حسام عبدالمجيد

‏قرر الجهاز الطبي لفريق الزمالك خضوع حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق لأشعة عقب انتهاء مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في لقاء اليوم.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين في حين يحصل المقاولون على أول نقطة له.‏

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام بيراميدز في أولى جولات بطولة الدوري في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.