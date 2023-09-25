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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأشعة تحدد حجم إصابة حسام عبدالمجيد

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد

 ‏قرر الجهاز الطبي لفريق الزمالك خضوع حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق لأشعة عقب انتهاء مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في لقاء اليوم.  

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المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك

 وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين  في حين يحصل  المقاولون على أول نقطة له.‏

 وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام بيراميدز في أولى جولات بطولة الدوري في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.

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