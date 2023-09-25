قوافل مجهزة فنياً ولوجستياً .. إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات بمكان إقامتهن

واصل قطاع الأحوال المدنية جهوده في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وذلك من خلال إرسال قوافل مجهزة فنياً ولوجستياً إلى محافظة أسيوط، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات.

وأفادت الدكتورة مروة كدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سهولة وسرعة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات في المحافظة. وقد تم استخراج 400 بطاقة في قرية الشامية، التابعة لمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

وتعد استخراج بطاقات الرقم القومي أمراً هاماً يساهم في توثيق هوية المواطنين وتسهيل إجراءاتهم في المجالات المختلفة. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان أن يكون للمرأة غير القادرة بطاقة رقم قومي صالحة ومحدثة، مما يسهم في تمكينها من المشاركة الكاملة في المجتمع والحصول على حقوقها الأساسية.

وتستمر قوافل الأحوال المدنية في تقديم خدماتها في محافظة أسيوط بشكل منتظم، حيث تتنقل إلى المناطق المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين. وتشمل الخدمات التي يقدمها القطاع استخراج بطاقات الرقم القومي، تجديد بطاقات الرقم القومي المنتهية الصلاحية، تعديل البيانات الشخصية، وغيرها من الخدمات الضرورية.

ويشكل التعاون بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، مثل المجلس القومي للمرأة، شراكة مؤثرة في تقديم الخدمات للمواطنين. حيث يسهم هذا التنسيق في تحسين سير العمل وإيصال الخدمات إلى المستفيدين بشكل أكثر فاعلية وسرعة.

ويعكس تحقيق هذا الإنجاز في مجال الأحوال المدنية التزام الحكومة المصرية بتحسين الخدمات العامة وتطويرها في مختلف المجالات. ومن المتوقع أن يستمر القطاع في تقديم جهوده لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بشكل ميسر وسريع في جميع أنحاء البلاد.