منسق عام بيت العائلة يترأس اجتماع موسعاً لفرع سوهاج

عقد اليوم الاثنين أ.د محمد أبوزيد الأمير ، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى السابق ، منسق عام بيت العائلة المصرية لقاء موسعاً بأعضاء فرع سوهاج بمكتب الدكتور أحمد حمادى ، رئيس الفرع ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .

نقل الدكتور الأمير للحضور اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بفروع بيت العائلة بالمحافظات وحرصه على تفعيلها ودعمها لممارسة دورها لتكون صمم أمان للمجتمع المصري.

ووجه منسق عام بيت العائلة المصرية التحية والتقدير لرئيس فرع سوهاج الدكتور أحمد حمادى ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج ولجميع الاعضاء على جهودهم خلال الفترة الماضية داعياً إياهم لتحقيق المزيد من النجاحات بمحافظة سوهاج.

وناقش الدكتور الأمير التشكيل الجديد للفرع كما بحث خطط المرحلة المقبلة والتى طرحها الأعضاء وتضمنت العديد من مقترحات التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بسوهاج.

واختتم منسق عام بيت العائلة المصرية لقاءه بأعضاء فرع سوهاج بتمنى التوفيق والنجاح لهم وتحقيق الأهداف التي يؤكد عليها دائما فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف .