تعرف على أعمال تطوير التجمع البدوي بمدينة شرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ وذلك ضمن المبادرة المتكاملة للارتقاء والحياة المستدامة بالقرية بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وعدة شركات في اطار المشاركة المجتمعية وهي ريفي، تساهيل، تنمية، انا المصري.

وتضمنت أعمال التطوير بالتجمع توصيل الكهرباء للبيوت البدوية بجانب تزويد البيوت البدوية بجميع المرافق؛ وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالوديان والقرى، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق.

وقام المحافظ ووزيرة التخطيط خلال اللقاء مع أهالي التجمع بتوزيع شنط دراسية بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد كهدية لأبناء التجمع.

من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء بالوزيرة وجميع الحضور مثمنًا دور وزارة التخطيط والمجتمع المدني وجميع الجهات المساهمة في المشروع لتوفير حياة كريمة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة التي تستحق توفير جميع الخدمات مثلها مثل مدن المحافظة، وأكد فودة أن خطة التطوير مستمرة لباقي الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة ودعا المجتمع المدني بضرورة المشاركة في مثل هذه المشروعات بالتعاون مع أجهزة الدولة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها أكدت وزيرة التخطيط على حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وقدمت الشكر لجميع الجهات المساهمة في المشروع.

وعلى هامش الافتتاح قام محافظ جنوب سيناء ووزيرة التخطيط بتفقد معرض المشغولات البدوية وأشاد المحافظ ووزيرة التخطيط بالمعروضات كافة.

حضر الافتتاح الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ومشايخ وعواقل المحافظة.