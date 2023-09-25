برلماني أوكراني سابق يُطالب "نتنياهو" بتقييم تكريم النازي هونكا في كندا

طالب نائب البرلمان الأوكراني السابق "إيليا كيفا"، رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بانتقاد وتقييم استقبال وتكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا في البرلمان الكندي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

ووصف كيفا في خطاب وجهه لنتنياهو ونشر على قناته في "تلغرام" تصرفات "ممثلي السلطات اليهودية في أوكرانيا بأنها غير أخلاقية"، وأشار إلى أن "أفعالهم لا تتعرض لأي انتقاد في العالم".

وكتب كيفا عبر "تلغرام": "أحثكم على عدم التغاضي عن هذه الأفعال، أحد الأمثلة اللافتة للنظر هو تصرف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال خطابه الذي ألقاه في البرلمان الكندي في 22 سبتمبر من هذا العام، حيث استقبل رسميًا النازي الأوكراني البالغ من العمر 98 عامًا والذي خدم خلال الحرب العالمية الثانية في الفرقة الأوكرانية الأولى، والمعروفة أيضًا باسم فرقة SS "غاليسيا"، والتي أقسمت الولاء لأدولف هتلر"، وتابع: "أحثكم على تقديم تقييم حقيقي وحازم لهذه الإجراءات".

وشدد كيفا على أن هذا التكريم دعاية للنازية، وانتهاك للقانون الدولي، واصفًا إياه بأنه "صفعة في وجه أولئك الذين حاربوا النازية، وأصبحوا ضحية وفقدوا أحباءهم في النضال".

جهاز الأمن الأوكراني (SBU)

بالإضافة إلى ذلك، أشار كيفا، في خطاب وجهه إلى رئيس وزراء إسرائيل، إلى أنه في عام 2022، قامت المخابرات المضادة التابعة لجهاز الأمن الأوكراني (SBU) بتعذيب وإعدام ثلاثة أعضاء في حركة "الوطنيون من أجل الحياة" المناهضة للفاشية.

وحظي ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من قدامى المحاربين في القتال ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة خلال اجتماع احتفالي للبرلمان بمناسبة زيارة زيلينسكي.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية صورة مع التعليق "زيلينسكي و(رئيس الوزراء الكندي جوستين) ترودو يحييان ياروسلاف هونكا، الموجود وقتها في البرلمان، والذي خدم في الفرقة الأولى للجيش الوطني الأوكراني خلال الحرب العالمية الثانية".

واتضح لاحقًا أن هونكا، كان عضوًا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضًا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.