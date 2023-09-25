الأهلي يتعاقد مع السنغالية فاتو دياني لتدعيم سيدات السلة

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، إتمام التعاقد مع السنغالية فاتو دياني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال الموسم الحالي.

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أوضح العوضي أن النادي أتم تعاقده مع فاتو، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.



وأضاف أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.