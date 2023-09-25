الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يتعاقد مع السنغالية فاتو دياني لتدعيم سيدات السلة

السنغالية فاتو دياني
السنغالية فاتو دياني

 أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، إتمام التعاقد مع السنغالية فاتو دياني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال الموسم الحالي. 

 اقرأ أيضًا..

txt

سيدات سلة الأهلي يفزن على السكة الحديد ببطولة منطقة القاهرة

txt

رسميًا.. سلة الأهلي تنافس على برونزية كأس العالم للأندية

 أوضح العوضي أن النادي أتم تعاقده مع فاتو، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.
 
 وأضاف أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

مواد متعلقة

الأهلي يواجه ناشئيه ودياً إستعداداً لمواجهة سان جورج

سيدات سلة الأهلي في مهمة صعبة أمام الطيران ببطولة منطقة القاهرة

لاعب سلة الأهلي : الفوز الأول انطلاقة جيدة في المونديال

لاعب سلة الأهلي: جاهزون لمواجهة إجنايت رغم صعوبة اللقاء

أولى مواجهات سلة الأهلي في مونديال سنغافورة

رجال سلة الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»
الجريدة الورقية