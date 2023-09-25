محافظ جنوب سيناء يفتتح فرع البنك الأهلي بمنطقة المثلث الاخضر

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، فرع البنك الأهلي المصري الجديد برفقة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، بمنطقة المثلث الاخضر بمجمع البنوك بالحديقة المركزية الملحقة بمبنى مجلس المدينة الجديد.

وينضم الفرع الجديد للبنك الأهلي المصري إلى قائمة الفروع الموجودة بشرم الشيخ ليُكمل مسيرة العمل المصرفي بصفته واحد من أبرز المؤسسات المصرفية التي تقدم الخدمات المصرفية والائتمانية للمواطنين والمؤسسات والهيئات والشركات، ضمن فروع البنك التي تعمل بشكل تكنولوجي متطور يضمن التيسير على العملاء وتوفير الوقت.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ جنوب سيناء أقسام الفرع الجديد واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به، والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.

وفي نفس السياق افتتح المحافظ أيضا أعمال تطوير وتوسعة فرع البنك الأهلي المصري بمنطقة خليج نعمة بعد أعمال التطوير به.

وأشاد « فوده» بالدور الكبير الذي يلعبه البنك الاهلي المصري كأحد البنوك الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، ودفع عجلة البناء والتنمية إلى الأمام.