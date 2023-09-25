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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك والمقاولون.. أوباما يضع القلعة البيضاء في المقدمة

أوباما
أوباما

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقدم على المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

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جائ هدف الزمالك عن طريق لاعب الوسط يوسف أوباما في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بعد متابعة لرأسية أحمد السيد زيزو، لينجح في تسجيل الهدف الأول للفارس الأبيض.

وكان الزمالك قد سجل هدفًا عن طريق مصطفى شلبي، لكن أمين عمر، حكم المباراة، قام بعدم احتساب الهدف، بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار”.

وكان المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، قد دخل في نوبة بكاء بعد تسجيل شلبي هدف التقدم للفارس الأبيض قبل إلغاءه.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك أمام المقاولون العرب قد انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

جاءت الـ 45 دقيقة بين الفريقين متكافئا مع استحوذ نسبي لصالح الزمالك لكن دون خطورة على مرمى المقاولون العرب.                

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد كشف عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد حسام عبد المجيد في تشكيل الزمالك بعد استبعاده من لقاء بيراميدز الأخير، بجانب مشاركة محمد عبد الغني بجواره في خط الدفاع.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

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