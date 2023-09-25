زيارة نقابة الصحفيين لمزرعة ريف بالإسماعيلية

نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد خراجة زيارة لوفد نقابة الصحفيين بمزرعة ريف العضوية الصديقة للبيئة بطريق الإسماعيلية.

وأوضح المهندس حاتم الرومي، رئيس مجلس إدارة شركة تربل إم ورئيس لجنة الطاقة المتجددة بجمعية مجلس علماء مصر، أن المزرعة تهدف إلى خلق مجتمع بيئي نظيف متكامل متجانس مكتفي ذاتيًا متطور من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال الحفاظ على البيئة واستغلال مصادرها للإنتاج

وأشار إلى أنه يتم إقامة مشاريع الطاقات المتجددة باختلاف أنواعها حيث حرصت المزرعة على توافر أكبر عدد من أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة ومازال العمل مستمرًا حتى تصبح نموذج بيئي ونظام متكامل متجانس يعمل بكفاءة ويمكن الاعتماد عليه.

وأكد الرومي أنه يتم إنتاج الهيدروجين بأفضل وأنقى الطرق الممكنة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح لتوفير الطاقة اللازمة لعملية الإنتاج.

وأشار الرومي إلى أن المزرعة تتضمن محطة لتحلية المياه وهى محطة لتحويل مياه الآبار المالحة إلى مياه عذبة صالحة للاستخدام (استخدام الأشخاص أو الري).

وكذلك محطة لإنتاج الطاقة الشمسية قدرتها 15 كيلووات ومحطة بيوجاز لإنتاج الغاز “من 80 – 100 م3 " (تستخدم كسماد)، كما أن المباني المقامة بالمزرعة مصممة بنظام العمارة البيئية.

وأدار الدكتور وائل رضا، المستشار الإعلامي ورئيس قطاع المسئولية المجتمعية بشركة تربل إم، الحوار والمناقشات الفعالة بين أعضاء وفد نقابة الصحفيين ومجموعة من خبراء الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بمزرعة ريف منهم الدكتور جابر عسر، أستاذ الميكانيكا باور كلية الهندسة بشبين الكوم بجامعة المنوفية، وتولى المهندس وسيم الحفناوي، مدير مزرعة ريف، الدور الإرشادي في الجولة.