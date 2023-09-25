توزيع 20 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية بمركز منفلوط

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالتعاون مع جمعية الأورمان بأسيوط بتوزيع أنشطتها في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية حيث تم تسليم 20 رأس ماشية لـ 10 أسر بواقع 2 رأس ماشية لكل من الأكثر احتياجًا رعاية الفئات الأشد احتياجًا بقرية بني سند بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، لضمان وجود... دخل ثابت يوفر لهم مصدر رزق دائم ويخفف العبء عنهم.

وأكد مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل يدًا بيد مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة. تسهيل حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنه مع تسليم الأبقار يتم توفير التغذية الكاملة والأعلاف والتأمين والتطعيم لكل حالة، حيث يتم صرف مبلغ شهري كرسم إطعام يتم صرفه من مكاتب بريد الوحدات المحلية بكل مدينة.

وأوضح أن المواشي مخصصة للحالات المستحقة من الأرامل وذوي الدخل المحدود بمراكز المحافظة، ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشئون الاجتماعية والطب البيطري بأسيوط، مشيرًا إلى أن تمتلك الجمعية قواعد بيانات تتيح لها الوصول إلى المستفيدين بسرعة وسهولة.

تضامن أسيوط: الأورمان يوزع 20 بقرة على الأسر الأكثر احتياجًا ببني سند