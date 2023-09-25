جميلة عوض تدعم عمها في أزمته الصحية بالمستشفى

دعمت الفنانة جميلة عوض عمها المخرج عاطف عوض أثناء تواجده فى المستشفى مثلما ظهر خلال صورة نشرها الأخير بصحبة أفراد الأسرة سواء شقيقه المخرج عادل عوض أو ابنته الفنانة جميلة.

ونشر المخرج عاطف عوض نجل الفنان الراحل محمد عوض صورته من داخل المستشفى عبر حسابه على فيس بوك من أجل طمأنة متابعيه على تطورات حالته الصحية، وبجانبه أفراد الأسرة.

نقابة المهن التمثيلية تدعم الفنان والمخرج عاطف عوض

من ناحية أخرى حرصت نقابة المهن التمثيلية على دعم الفنان والمخرج عاطف عوض من خلال صورة عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك" نشرت فيها صورة للمخرج عاطف عوض ومعه الفنانة جميلة عوض ووالدها من داخل المستشفى وعلقوا عليها قائلين: "ألف سلامة للمخرج ومصمم الاستعراضات عاطف عوض".