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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يفوز على الجبلين..والنجمة يتخطى الرائد في كأس خادم الحرمين

الهلال السعودي
الهلال السعودي

خطف فريق الهلال السعودي بطاقة التاهل الى دور الـ 16 بعد هزيمة الجبلين بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز هدف فوز الزعيم لاعب الوسط البرتغالي روبين نيفيز في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

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أزمة بين نيمار ومدرب الهلال السعودي

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أزمات النجوم تكتب نهاية "جيسوس" مع الهلال السعودي

 

ولعب الهلال المباراة بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: بونو
في الدفاع: سعود، كوليبالي، تمبكتي، ياسر
في الوسط: سلمان، نيفيز، سالم، مالكوم
في الهجوم: الحمدان ، ميتروفيتش

وعلى الجانب الأخر، استطاع فريق النجمة تحقيق فوزا مهما على نظيره الرائد بنتيجة هدفينمقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين.

سجل النجمة الهدف الاول فى الدقيقة 11 عن طريق اللاعب الحاج عثمان باري، وأضاف الهدف الثاني ألانا في الدقيقة 13 من عمر المنعطف الاول.

وأحرز هدف الرائد في الشوط الثاني اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

أزمة نيمار

وكشفت "سبورت" الإسبانية تفاصيل الأزمة التي حدثت بين نيمار وجيسوس، حيث أكدت على أن المدرب البرتغالي قام بتوبيخ اللاعب البرازيلي أمام اللاعبين في غرفة الملابس.

وأكدت أن اللاعب البرازيلي لم يتحمل الإهانة التي وُجهت له من قبل جيسوس، حيث طالب الإدارة بإقالة الأخير بعد تعامله السيء معه عقب مباراة ونافباخور الأوزبكي بدوري أبطال اَسيا.

وأوضحت أن الدولي البرازيلي لم يقدم المستوى المأمول منه خلال مباراة البطل الأوزبكي، حيث قدم مستويات سيئة، كما أنه كان أمام الطرد بعد السلوك الذي أظهره خلال اللقاء.

وشددت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الهلال عقدت جلسة مع وكيل جيسوس وقاموا بتحذيره بإن المدرب سيرحل في حالة لم تتحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن نيمار انتقل لصفوف الهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قام الزعيم بدفع 90 مليون يورو لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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