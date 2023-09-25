بايدن يُؤكد: أمريكا وأرمينيا ستُواصلان تعزيز التعاون الأمني

أرسل الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، رسالة إلى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مُؤكدة فيها أن واشنطن ويريفان ستُواصلان تعزيز التعاون الأمني، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

ونشر مجلس الوزراء الأرميني الرسالة الأمريكية التي جاء فيها: "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومتكم لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن أعمال العنف الأخيرة، والتي ستناقشها السيدة (رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا) باور معكم بالتفصيل. وسنواصل أيضا تعزيز تعاوننا في مجال تنويع الطاقة والاستدامة والأمن، كما يتضح من مناوراتنا العسكرية الأخيرة".

وجرت مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة على الأراضي الأرمنية في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على الموضوع، بالقول إن خطط السلطات الأرمينية لإجراء تدريبات أرمينية أمريكية تثير القلق، خاصة في الوضع الحالي، مؤكدا أن روسيا تواصل أداء مهامها كضامن أمني، كما تواصل موسكو العمل المستمر والبناء مع كل من يريفان وباكو.

ترامب يتقدم على بايدن في "انتخابات 2024".. استطلاع رأي أمريكي يكشف التفاصيل

يتوسع تقدم الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إذ يتقدم على منافسيه في الحزب بأكثر من 40 نقطة، وعلى منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الإثنين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة NBC news أن ترامب حصل على دعم 59% من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية، في حين حصل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على 16%.

وحصلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على 7%، بينما حصل نائب الرئيس السابق مايك بينس وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي على نسبة تبلغ 4% لكل منهما.

هذا وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وABC news، أن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة تأييد 42%، مقارنة بترامب بنسبة 51%.

إلا الصحيفة قالت إنها لا توافق على نتائج الاستطلاع، مشيرة إلى أن الاستطلاع الذي أظهر تقدم الرئيس السابق على سلفه بعشر نقاط من المرجح أن يكون "شاذًا".

وأفادت الصحيفة في مقال تحليلي لنتائج الاستطلاع بأن تقدم ترامب القوي "يتعارض بشكل كبير مع استطلاعات الرأي العامة الأخرى التي تظهر أن المنافسة في الانتخابات العامة في حالة توتر شديد"، وهو الفارق الذي يشير إلى أن نقطة البيانات ربما تكون "شاذة".