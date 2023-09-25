رئيس جامعة أسيوط يعلن توصيات "المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للقلب والسكري"

تلقي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرًا من الدكتورة منال عز الدين أستاذ الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء ورئيس المؤتمر، والدكتور نصحى يوسف استشارى أمراض القلب والسكر ورئيس الجمعية المصرية للقلب والسكري ورئيس المؤتمر، حول المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للقلب والسكرى (ECDA)، والذى نظمه قسم أمراض الباطنة بكلية الطب بالتعاون مع الجمعية المصرية للقلب والسكرى، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢١ من سبتمبر.

أكد الدكتور المنشاوي، أن المؤتمر أوصى بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي المنضبط، سواء فى اختيار موضوع البحث، أو النشر فى مجلات دولية؛ للارتقاء بمكانة كلية الطب بشكل خاص، والجامعة بشكل عام فى هذا المجال، فضلاً عن أهمية البحث العلمي لرفع مستوى آداء الأطباء وتقديم خدمة طبية عالية الجودة.

كما أكد الدكتور المنشاوي، ضرورة اهتمام المؤتمرات العلمية بالحالات السريرية؛ ليكون هناك تفاعل مع الحضور من الأطباء والتمريض، والتأكيد على دور التمريض والعلاج الطبيعي فى تكوين فريق علاجي متكامل، فضلاً عن مناقشة وشرح التوصيات الجديدة لجمعية القلب الأوروبية والتي صدرت فى أغسطس 2023 والمهم لشباب الأطباء معرفته.

أهمية الاهتمام بقياس سكر الدم لجميع مرضى السكرى

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عز الدين رئيس المؤتمر، إلى أهمية الاهتمام بقياس سكر الدم لجميع مرضى السكرى، سواء بالقياس اليومى صائم، أو بعد الأكل بساعة، أو من خلال المتابعة المعملية من خلال قياس السكر التراكمى، أو تركيب جهاز بالجلد للقياس الأوتوماتيكى وإشعار المريض بأى تغييرات، سواء ارتفاع أو انخفاض عن المعدلات الطبيعية، والاهتمام بمرضى الكلى والمصابون بجلطة فى الشريان الرئوى (سدة الشريان الرئوى) بداية من التشخيص بالأشعة المناسبة إلى العلاج المناسب ويحتاج هذا إلى التعاون بين أقسام الباطنة والحالات الحرجة والأشعة.

وأضاف الدكتور نصحى يوسف، أن المشاركين أوصوا بإلقاء الضوء على الأمل الجديد لمرضى القلب، سواء بعد حدوث الجلطة، أو الذبحة الصدرية، أو الإصابة بضيق الصمامات، والتى تؤدى إلى حدوث قصور فى كفاءة القلب: وهو إعداد برامج رياضية مكثفة للمرضى مع التنظيم الغذائى، حسب عمر المريض، وكفاءة القلب ويتم من مرتين إلى 5 مرات أسبوعيا.

