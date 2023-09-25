كلام فى الهوا

الإثنين 25/سبتمبر/2023 - 08:33 م 9/25/2023 8:33:44 PM

بوستات «الفيسبوك» تُظهر ما وصل إليه حالنا الآن بكل وضوح، هذا جاء بسب ظهور بنت لأحد الممثلين فى أحد المهرجانات حليقة الشعر لتحقيق «ترند» يعنى أكبر مشاهدة لها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولقد جاء التعليق على هذا النحو «مين ده!!» قالوا له «بنت فلان»، قال «طيب بتشتغل إيه!!»؟

.. قالوا «بنت فلان» قال: «طيب رايحه المهرجان تعمل إيه!!»؟.. قالوا «بنت فلان»،

ثم قال أنا ليس لى علاقة خالص «باللوك بتاعها وشايف كل إنسان حر فى شكله»، أنا سألت سؤال لما شوفت صورتها. تذكرت فى الحال سؤال لفنانة كبيرة أعتقد أنها «فاتن حمامة» «ماذا يُثير أعصابك؟

قالت بسرعة دون أن تفكر الغباء، وعندما سُئلت: هل الغبى مسئول عن غبائه.. أم هى صفة شخصية؟

قالت: غالبًا يكون جهلًا وتصميمًا على الرأى، سُئلت: أليس من الممكن أن يكون الجاهل ذكيًا؟

قالت بحسم: مش شرط، سُئلت مرة أخرى: ممكن الجاهل يبقى لئيم؟ قالت ربما، قال سائلها: كيف تقاومين الغباء؟

قالت بازعق لأنى لا أتحمل الغباء».

وأعتقد أن هناك بعض الأغبياء سواء كانوا مشهورين أو حتى كانوا من أولاد الناس المشهورين ولكن يُرى الغباء من تصرف صاحبه.

إذا كان من المشهورين أو أبنائهم.

لم نقصد أحدًا!