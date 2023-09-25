فيفا يرفض طلب الأهلي بشأن تذاكر مونديال الأندية

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلب ناديي الأهلي واتحاد جدة السعودي بشراء جزء من تذاكر المباراة التي قد تجمع الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل بالسعودية.

وعرض الأهلي شراء جزء من تذاكر المباراة ومنحها للجماهير بسعرها ولكن الفيفا أصر على طرح التذاكر عبر النظام الإلكتروني بداية من غدٍ الثلاثاء.

ويلعب الأهلي مع اتحاد جدة حال عبور الأخير عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر المقبل.

يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح غد الثلاثاء الدفعة الأولى من تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ١٢-٢٢ ديسمبر المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي المتواجدة في المملكة ودول الخليج والراغبين من مصر موعد فتح باب الحجز من خلال النظام الإلكتروني على موقع «فيفا» للحصول على تذاكر المباراة الأولى للأهلي، والتي تحمل رقم «٢» ويلاقي فيها الفائز من اتحاد جدة الشقيق وأوكلاند سيتي.



