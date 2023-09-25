المجر تُوجه ضربة قوية لأوكرانيا: "لن ندعمها في الساحات الدولية"

صرح رئيس الوزراء المجري، "فيكتور أوربان"، بأن بودابست لن تدعم موقف "كييف" بشأن أي قضية في الساحات الدولية قبل أن تُعيد أوكرانيا القوانين التي تضمن حقوق مواطنيه بمنطقة زاكارباتيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال أوربان في كلمة ألقاها في برلمان المجر في اليوم الأول من دورته الخريفية: "تضطهد أوكرانيا المدارس المجرية لعدة سنوات وتريد تحويلها إلى مدارس أوكرانية أو إغلاقها إذا لم ينجح ذلك. وتناضل الحكومة المجرية في كل منتدى دولي من أجل حقوق الهنغاريين المقيمين في منطقة زاكارباتيا، وخاصة الأطفال".

وأضاف: "لن ندعم أوكرانيا في أي قضية في الحياة الدولية حتى يتم استئناف سريان مفعول القوانين السابقة التي ضمنت حقوق الهنغاريين في زاكارباتيا".

كما أفاد أن "الإدارة الأوكرانية الجديدة لمدرسة في مدينة موكاتشيفو حظرت غناء النشيد الهنغاري في المؤسسات التعليمية وارتداء الملابس ذات الألوان الوطنية المجرية.

المجر تُؤكد استعدادها لمُقاضاة أوكرانيا بشأن الحبوب

أكد وزير الخارجية المجري، "بيتر سيارتو"، أن بلاده مُستعدة للدفاع عن مصالحها إذا لجأت كييف إلى المحكمة بشأن الحظر الذي فرضته بودابست على دخول الحبوب الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

قال سيارتو: "الحقائق في صالحنا، لأن أوكرانيا تشتكي لأن مبادرة حبوب البحر الأسود لا تعمل، ولا يستطيعون إرسال حبوبهم إلى إفريقيا".

أشار إلى أن بودابست تقدم لأوكرانيا فرصة إرسال البضائع إلى إفريقيا من خلال توفير إمكانية العبور.

أضاف: "لكن الأوكرانيين يرغبون في طرح حبوبهم في أسواق دول أوروبا الوسطى، وعلينا حماية مصالحنا الوطنية، لم تذكر الاتفاقية الأصلية أي شيء عن تسليم الحبوب الأوكرانية إلى أسواق أوروبا الوسطى بهدف تدميرها".

نوَّه بأن الاتفاق كان ضمان العبور، ونحن نوفر ذلك العبور.

تابع: "وإذا قررت أوكرانيا مقاضاتنا، فإننا مستعدون للدفاع عن مصالحنا وسندخل في هذا النزاع القانوني".