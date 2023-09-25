حمى الضنك تُثير الرعب في السودان.. "مئات الوفيات وآلاف الإصابات"

انتشرت حمى الضنك بشكل واسع في ولايات شرق ووسط "السودان"، مما نتج عنه حدوث مئات الوفيات وآلاف الإصابات، حسبما أفادت نقابة أطباء في البلاد، مساء اليوم الإثنين.

وقالت النقابة في بيان، إن الإصابة بحمى الضنك استفحلت لدرجة جعلت التقصي عن عدد المصابين أمرًا صعبًا، مشيرة إلى أن مستشفيات منطقة القضارف في شرق السودان تكتظ بالمرضى وبعضهم لا يجد حتى مكانًا لتلقي العلاج.

ونقلت تقارير إعلامية عن وزارة الصحة الاتحادية وفاة 15 شخصًا في ولاية الجزيرة المتاخمة للخرطوم، فيما أكد ناشطون مجتمعيون وفاة نحو 80 شخصًا في منطقة القضارف.

ورجحت مصادر صحيفة، أن يكون عدد الحالات أكبر بكثير من الرقم المعلن، نظرًا لأن الكثير من المرضى يواجهون صعوبات في إجراء الفحوص المعملية اللازمة ويلجأون مباشرة لأخذ جرعات الملاريا المنتشرة بكثرة في السودان والتي تتشابه أعراضها إلى حد ما مع أعراض حمى الضنك.

وتعد حمى الضنك مرضًا معديًا ينتقل عن طريق لدغة أنثى البعوض الحاملة لفيروس حمى الضنك. وتشمل أعراض المرض الحمى والطفح الجلدي والصداع وآلام العضلات والمفاصل. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي المرض إلى تلف الأعضاء والوفاة.

حمى الضنك

وهناك أربعة أنواع من فيروس حمى الضنك، ويمكن أن يصاب الشخص بجميع الأنواع الأربعة. ويعد الإصابة بأكثر من نوع واحد من الفيروس أمرًا نادرًا، ولكنه يمكن أن يكون أكثر خطورة.

وتنتشر حمى الضنك في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم. وتعد آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أكثر المناطق المتضررة.

أسباب تفشي حمى الضنك في السودان:

هناك عدة عوامل ساهمت في تفشي حمى الضنك في السودان، منها:

التغير المناخي: يؤدي التغير المناخي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار، مما يخلق بيئة مناسبة لتكاثر البعوض.

يؤدي التغير المناخي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار، مما يخلق بيئة مناسبة لتكاثر البعوض. الوضع السياسي والأمني: يعاني السودان من أزمة سياسية وأمنية منذ عام 2019، مما أدى إلى تدهور الخدمات الصحية وضعف قدرة الحكومة على السيطرة على انتشار الأمراض.

يعاني السودان من أزمة سياسية وأمنية منذ عام 2019، مما أدى إلى تدهور الخدمات الصحية وضعف قدرة الحكومة على السيطرة على انتشار الأمراض. ضعف الوعي الصحي: يعاني الكثير من الناس في السودان من ضعف الوعي الصحي حول مخاطر حمى الضنك وطرق الوقاية منها.

طرق الوقاية من حمى الضنك:

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الوقاية من حمى الضنك، منها:

تقليل أماكن تكاثر البعوض: يمكن القيام بذلك عن طريق إزالة المياه الراكدة من حول المنزل، مثل المياه الموجودة في الأواني والأطباق والحاويات.

يمكن القيام بذلك عن طريق إزالة المياه الراكدة من حول المنزل، مثل المياه الموجودة في الأواني والأطباق والحاويات. استخدام الناموسيات: يمكن استخدام الناموسيات للحماية من لدغات البعوض.

يمكن استخدام الناموسيات للحماية من لدغات البعوض. استخدام المبيدات الحشرية: يمكن استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على البعوض.

يمكن استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على البعوض. تلقي التطعيم: هناك تطعيم متاح لحمى الضنك، ولكن ليس متاحًا على نطاق واسع في السودان.

جهود الحكومة السودانية للتصدي لحمى الضنك:

أعلنت الحكومة السودانية عن اتخاذ عدة إجراءات للتصدي لحمى الضنك، منها:

إطلاق حملة توعية صحية: تهدف الحملة إلى زيادة الوعي الصحي حول مخاطر حمى الضنك وطرق الوقاية منها.

تهدف الحملة إلى زيادة الوعي الصحي حول مخاطر حمى الضنك وطرق الوقاية منها. توفير الأدوية والعلاجات: تهدف الحكومة إلى توفير الأدوية والعلاجات اللازمة للمرضى المصابين بحمى الضنك.

تهدف الحكومة إلى توفير الأدوية والعلاجات اللازمة للمرضى المصابين بحمى الضنك. مكافحة البعوض: تهدف الحكومة إلى مكافحة البعوض عن طريق إزالة أماكن تكاثره واستخدام المبيدات الحشرية.

ومن المتوقع أن تستمر جهود الحكومة السودانية للتصدي لحمى الضنك خلال الأسابيع والأشهر القادمة.