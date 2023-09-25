اقبال كبير على شراء الزي المدرسي في مدينة أسيوط

يحل موعد بدء العام الدراسي في محافظة أسيوط يوم 30 سبتمبر الحالي، سيكون العديد من المواطنين قد أتموا استعداداتهم بشكل كامل. حيث قام عدد كبير من المواطنين في المحافظة بشراء الزي المدرسي ومستلزمات أخرى لأبنائهم استعدادًا لبدء الدراسة.

محافظة أسيوط تشهد أكبر معرض للمدارس..

تشهد محافظة أسيوط أكبر معرض للمدارس حيث يتوفر فيه كل ما يحتاجه الطلاب من الزي المدرسي والحقائب والأحذية وغيرها من الأشياء التي يحتاجونها في مراحلهم المختلفة، بدءًا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.

تشهد محافظة أسيوط أكبر معرض للمدارس

ويتميز المعرض بعرض مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر الكوتشي 95 جنيهًا، وسعر مريلة المدرسة الابتدائية 130 جنيهًا. أما أسعار المرايل عمومًا فيتراوح بين 130 و240 جنيهًا للمرحلة الابتدائية.

بالنسبة إلى طلاب المدارس الاعدادية، فإن أسعار المئزر تتراوح بين 200 و280 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الملابس الخاصة بهم بين 250 و280 جنيهًا.

أما فيما يتعلق بالحقائب المدرسية، فتتراوح أسعارها من 60 جنيهًا إلى 370 جنيهًا، حسب الشكل والنوع والمرحلة الدراسية التي يتبعها الطالب.

وفيما يتعلق بملابس الطلاب، فإن سعر سروال الأطفال يتراوح بين 50 جنيهًا و150 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار القمصان بين 60 جنيهًا و100 جنيهًا للواحدة، ويصل سعر القميص إلى 65 جنيهًا. أما أسعار الأحذية، فتتراوح ما بين 95 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن موعد بدء الدراسة للمدارس، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول لعام 2024 يوم 30 سبتمبر وسيستمر حتى 25 يناير 2023، وسيمتد لمدة تقدر بحوالي 96 يومًا دون احتساب أيام العطل.