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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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ثقافة وفن

ماسبيرو زمان تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بـ «اختراق»

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

تبدأ قناة "ماسبيرو زمان" في إذاعة حلقات البرنامج الشهير "اختراق"، يوميا في العاشرة مساءً من إعداد وتقديم الإعلامي  الدكتور عمرو الليثي، ولمدة خمس عشر حلقة حتى السادس من أكتوبر المقبل، في إطار احتفالات قناة ماسبيرو زمان بذكرى انتصار أكتوبر والعبور العظيم.

لقاءات نادرة وتاريخية مع الرئيس جيمي كارتر

ويذكر أن برنامج "اختراق" يتضمن شهادات شهود العيان مع جميع الشخصيات التي شاركت في حرب أكتوبر ١٩٧٣، ولقاءات نادرة وتاريخية مع الرئيس جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة سابقا، وهنري كسنجر وزير الخارجية الأمريكية، وجوزيف سيسكو وكيل أول وزارة الخارجية الأمريكية، وبرجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، وغيرهم من الشخصيات العامة والتي عاصرت تلك الحقبة التاريخية ، وكبار المسئولين السياسيين من بينهم عبد الرؤوف الريدى ود . عبدالقادر حاتم.

 

ومن المعروف أن حلقات برنامج اختراق قد أذيعت منذ ما يقرب من عشرين عامًا علي شاشة التليفزيون المصري وتكشف بطولات حرب أكتوبر وشهادات عيان لأهم وأبرز الشخصيات الذين شاركوا في المعركة والانتصار العظيم.

 

تذاع حلقات برنامج اختراق يوميًا عبر قناة ماسبيرو زمان في العاشرة مساءً.

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