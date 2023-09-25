شاهد بالفيديو .. حسام عبد المجيد يتعرض لإصابة قوية في بداية لقاء المقاولون العرب

تعرض حسام عبد المجيد مدافع القلعة البيضاء لاصابة قوية في مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

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طلب أمين عمر حكم المباراة بدخول محمد أسامة لارجاء ملعب مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ونزل في الملعب طبيب الفريق على الفور لإجراء الفحوصات الطبية على اللاعب .

وخرج حسام عبد المجيد لخارج الملعب لعمل فحص طبي على اللاعب لتاكد على سلامة اللاعب.

ونزل حسام عبد المجيد مرة ثانية لارجاء ملعب المباراة للتأكد بعد سلامة اللاعب.

في سياق متصل،حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد القاهرة لمؤازرة فريقه في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك في مواجهة اليوم كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

https://youtu.be/5SqD8VOEtvo

https://m.youtube.com/watch?v=5SqD8VOEtvo&feature=youtu.be