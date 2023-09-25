مفاجأة الغندور لجمهور الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور تمت الموافقة علي حضور ٣٠ ألف مشجع زملكاوي في مباراة ارتا سولار .

وكتب الغندور على حسابه الشخصي فيس بوك : رسميا الموافقة على حضور 30 ألف مشجع زملكاوي بمباراة العودة بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي .

ويلتقي حاليا فريق الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، نظيره المقاولون العرب في ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

وتعادل فريق بيراميدز 2/2 أمام نادي الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن توج باللقب في موسمين متتاليين.