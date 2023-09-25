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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مفاجأة الغندور لجمهور الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور تمت الموافقة علي حضور ٣٠ ألف مشجع زملكاوي في مباراة ارتا سولار .

وكتب الغندور على حسابه الشخصي فيس بوك : رسميا الموافقة على حضور 30 ألف مشجع زملكاوي بمباراة العودة بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي .

ويلتقي حاليا فريق الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، نظيره المقاولون العرب في ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري لموسم 2023-2024.

وتعادل فريق بيراميدز 2/2 أمام نادي الزمالك على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وأنهى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن توج باللقب في موسمين متتاليين.

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