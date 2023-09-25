ندوة بعنوان "دور الفلاح في عملية التنمية" بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ندوة حول دور الفلاح المصري فى التنمية، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية وورش فنية للسيدات والفتيات.

جاء ذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك نظم قسم ثقافة القرية بفرع ثقافة الفيوم وبالتعاون مع بيت ثقافة ابشواى، احتفالية بالمدرسة الحقلية بقرية السنجأ بأبشواي، تضمنت الاحتفالية ندوة ثقافية بعنوان ''دور الفلاح فى عملية التنمية''، شارك فيها كل من شادية عجمي مسئول الإعلام بالإدارة الزراعية بابشواى، وعبد الجليل عبد الكريم، والفلاح الأصيل عويس عامر، بحضور عدد من الفلاحين والمزارعين، والسيدات الريفيات، تحدثت خلالها شادية عجمي مسئول الإعلام بالإدارة الزراعية بابشواى، عن سعى الدولة بكامل أجهزتها لدعم الفلاح المصري، وتوفير كل مايلزمه، بما يساهم في تعزيز دور الفلاح في عملية التنمية، ولضمان حصول الفلاح على أعلى عائد من زراعاته، وتوفير مستلزمات الإنتاج.

واشار عبد الجليل عبد الكريم، إلي القوانين التي سنتها الدولة فى الماضى والحاضر لصالح الفلاح المصري، وما تقدمه الدولة من مشروعات للإرتقاء بحياة المواطن وتنمية الريف المصري، لافتا إلى المبادرة الرئاسية ''حياة كريمة''، إلي جانب اهتمام الدولة بتطوير الري وزيادة الرقعة الزراعية، كما أن الفلاح المصري دائماً ما يبدع في مجالات الزراعة والأساليب العلمية الحديثة، واستنباط محاصيل وزراعات جديدة، كانت لا تُزرع في الماضي.

وأوضح عويس عامر الفلاح الأصيل، الدور الرائد الذي يقوم به الفلاح المصري بجانب الدولة، فالفلاح يرتبط بأرضه، ويدافع عن حقه، ويعد مصدر أمن مصر الغذائي، لافتاً إلي أن الفيوم تمتاز بكل ما له علاقة بالإنتاج الزراعي، كالإنتاج الحيواني، كما تمتاز بزراعة المحاصيل الزراعية، مثل القمح والأرز وبنجر السكر والذرة والبصل والقطن والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من المحاصيل.

ورشة فنية للسيدات حول إعادة تدوير خامات البيئة

وأقيمت على هامش الاحتفالية، ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، نفذتها هناء رجب توفيق مشرفة نادي المرأة ببيت ثقافة ابشواي، قامت خلالها بعمل تابلوه بإستخدام الكرتون، والفوم والستان، والخرز.