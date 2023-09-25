مجلس جنوب الوادي يُناقش توفير عمالة وأسرة بالمستشفي الجامعي

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة ورئيس المجلس تكليف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشرفا على كلية التربية النوعية لحين تعيين عميدا للكلية .

وتم اختيار ممثل الجامعة بالتصويت السري الذي اسفر عن ترشيح الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق عضواً رئيسياً وكذلك اختيار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتياطياً .

المستشفيات الجامعية ..

كما ناقش المجلس العرض المقدم من الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية حول الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية والتحديات التي تواجهها حيث تحتوي على ست مباني تقدم خدماتها للجمهور شامله كل التخصصات.

كما استعرض بدايات كل مبنى منها وكذلك الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدد الحالات التي تم علاجها وعدد حالات الاستقبال.

وبيّن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الاستقبال اكثر من القوى الاستيعابية بثلاثة أضعاف مما يترتب عليه قلة الآسرة نظرا للضغط على خدمات المستشفى والحاجة الى طاقم تمريض فنى وكذلك قلة عدد الاطباء المقيمين وقلة عدد الصيادلة حيث يوجد اقل من ربع الاحتياج وايضا قلة العمالة المؤقتة كما تتطلب زيادة عدد الآسرة وكذلك استراحات خاصة ونقص المستلزمات والأدوية .

وناقش مجلس الجامعة، بروتوكولات التعاون الداخلية والخارجية شامله المبادرات الرئاسية وكذلك الجمعيات الخيرية والمؤسسات العلمية بالإضافة الى قلة صيانة الأجهزة .