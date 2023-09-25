إيطاليا تسقط 100 مليون دولار من ديون مصر وراضي: اعتزاز بمكانة أم الدنيا

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، تداعيات قرار إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن القاهرة وروما أسهمتا في منطقة حوض البحر المتوسط بالتراث والتاريخ والحضارة، لافتًا إلى أن علاقات البلدين وطيدة وتتمثل في التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين.

وعلق: “نظرة إيطاليا لمصر نظرة ملموسة، خاصة وأن إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، معلنا أنه سيتم عقد منتدى أعمال منتصف أكتوبر المقبل في مصر، بمشاركة وفد إيطالي على رأسه نائب رئيس حكومة إيطاليا”.

تبادل ديون

واستكمل: بشأن إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر، هذا برنامج بدأ في إيطاليا منذ 2001 ويكون عبارة عن تبادل الديون بالمشروعات في الدولة المدين، في مشروعات الزراعة والصناعة وتبادل الخبرات والتجارة وتوفير فرص العمل، وموضوع إسقاط الديون ممتد حتى 2024.

وقال إن كلمة فقه الأولويات لا محل له من الإعراب، وإيطاليا تنظر لمصر نظرة اقتصادية مختلفة، خاصة أنها نجحت في مجابهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا وقلاقل غاية الصعوبة، مصر مفتاح المنطقة والبوابة لإفريقيا.

واختتم: هناك تقاطعات وتفاهم مصري – إيطالي في المجال السياسي والاقتصادي، مختتما: الشركات الايطالية العاملة في مصر تاريخية وتعمل منذ زمن طويل في الاستثمار والزراعة وغيرها من العلاقات الاستراتيجية.