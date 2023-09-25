مارس المقبل.. إقامة الدورة الـ 8 لمسرح الجنوب فى قنا

ناقش أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، مع الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس إتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، خطة إقامة الدورة الثامنة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب بقرى ونجوع المحافظة.

والتى من المقرر إقامتها خلال شهر مارس المقبل تزامنا مع احتفالات قنا بعيدها القومى

نجاح كبير لدورة العام الماضي

قال المحافظ، إن المهرجان فى دورته السابقة، حقق نجاحا كبيرا، خاصة فى قرى ونجوع المحافظة، وساهم فى اكتشاف عدد كبير من مواهب شباب الجنوب، بالإضافة إلى إقامة أربع مكتبات ثابتة بالقرى بهدف الوصول لكل فئات المجتمع داخل المحافظة.

ووجه الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة الشكر محافظ قنا، على دعمه الكبير للمهرجان والذى استطاع ان يصل إلى اماكن وقرى بعيدة يقام فيها فعاليات فنية وثقافية لأول مرة، مشيرا الى أن الدورة الثامنة ستتضمن فعاليات متنوعة وجديدة يتم تقديمها لأول مرة فى صعيد مصر