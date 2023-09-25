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رياضة

عمر جابر بصحبة نجله في المدرجات لمساندة الزمالك أمام المقاولون "بالصور"

عمر جابر
عمر جابر

حرص عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد القاهرة لمؤازرة فريقه في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في السابعة مساء اليوم في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

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دونجا يتواجد في مقصورة استاد القاهرة لمؤازرة الزمالك

كان عمر جابر  في صحبة ابنه لمؤازرة  الفارس الأبيض  في موقعة المقاولون العرب. 

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حضور متوسط لجماهير الزمالك في ثاني مباريات القلعة البيضاء بالدوري المصري

ويضم تشكيل الزمالك في مواجهة اليوم كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

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