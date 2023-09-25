"هالك هوجان" عريس جديد في عمر الـ70 بفارق سن خرافي عن عروسه

أغرق فيديو زواج أسطورة المصارعة العالمي هالك هوجان مواقع التواصل الاجتماعي بالحنين للماضي.

وهالك هوجان أحد أكثر المصارعين شعبية وشهرة حول العالم، فقد تربع لفترة طويلة بطلًا على حلبات مصارعة شركة WWE.

وأعلن هوجان مؤخرًا على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه وجد نجمة حياته الجديدة “سكاي ديلي” مدربة اليوجا.

ونشر هوجان فيديو زفافه على “إنستجرام” حيث نال آلاف التهنئات والتبريكات، وعقد حفل قرانه في ولاية فلوريدا.

خاتم ألماس

وارتدى هوجان بدلة سوداء مع عمامة الرأس الذي اشتهر بها، فيما ارتدت “ديلي” فستان الزفاف الأبيض المعتاد، ووفقًا لتقارير صحفية فقد أهدى هوجان عروسه خاتمًا مرصعًا من الألماس سعره حوالي حوالي 500 ألف دولار.

وذكرت التقارير أن عروس هوجان تصغره بـ25 عامًا، حيث يبلغ من العمر 70عامًا بينما هي في الـ 45 عامًا من عمرها.

وسبق لوجان أن تزوج من ليندا بوليا بين أعوام 1983 و2009، ومن جنيفر مكدانيل بين أعوام 2010 و2021، ولديه ابن وابنة.