آلة حادة تنهى حياة زوجة علي يد زوجها بالمنيا

انهت آلة حياة ربه منزل علي يد زوجها، دون تفاصيل او سبب رئيسي يؤدى الى انهاء حياتها ، بحى منطقة أبو هلال بمدينة المنيا ، والتي شهدت جريمة بشعة هزت مشاعر الجميع واصابت الأهل والجيران بصدمة ودهشة وحزنعميق.

اليوم اللإثنين ، بعدما قام زوج في لحظة غضب ، بإنهاء حياة زوجته بآلة حادة بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت اخطارا من المقدم عبد الوهاب ابو طالب رئيس مباحث قسم المنيا، يفيد بقيام زوج بمقتل زوجته في منطقة أبو هلال بمدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط مباحث بندر المنيا لمحل الواقعة، وتبين قيام زوج بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما ، وفرهاربًا.

وامر اللواء مدير أمن المنيا ، بتكثيف فريق البحث الجنائي مجهوداته لضبط الزوج، و تحرير محضرا بالواقعة وتكليف فريق البحث الجنائي بفحص مكان الجريمة واستدعاء أسرة الزوجة وشهود العيان، لسماع أقولهم وتفريغ كاميرات المراقبة، وفرض كردون امني، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامةلتولي التحقيقات ،ت والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ،وسرعة ضبط الزوج الهارب