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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة المخرج أحمد النحاس عن عمر 73 عامًا

المخرج أحمد النحاس
المخرج أحمد النحاس

توفي المخرج أحمد النحاس اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 73 عاما.

 

وأعلنت ابنته نهى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والدها، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن المخرج أحمد النحاس 

يشار الى أن أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

كما أخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو «الطائرة المفقودة»، ثم بعد ذلك أخرج أفلام «الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش».

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