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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري كيكة التوت الأزرق بخطوات سهلة وسريعة

كيكة التوت الأزرق
كيكة التوت الأزرق

كيكة التوت الأزرق من الكيكات المميزة على سفرة ضيافتك بمذاق التوت الأزرق الطازج، تعرفي على خطوات العمل السهلة والبسيطة، وأبدعي بتشكيلة الحلويات الغربية المقدمة مع القهوة أو الشاي.

كيكة التوت الأزرق

مقادير كيكة التوت الأزرق

- التوت الأزرق : كوب

- طحين : 2 كوب

- سكر : كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- زبادي : كوب

- البيض : 2 حبة

- الزبدة : نصف كوب (مذابة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الشوفان : نصف كوب

 

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضّري صينية فرن، وادهنيها بالقليل من الزيت النباتي ورشيها بالطحين.

غطّي التوت الأزرق بملعقة كبيرة من الطحين.

اخلطي الطحين مع السكر، والبيكنج باودر، والملح.

اخلطي الزبادي مع البيض، والزبدة، والفانيليا في وعاء آخر، ثم أضيفي مزيج الطحين إلى مزيج البيض وقلّبي جيداً حتى تتداخل المكونات، ثم أضيفي التوت الأزرق والشوفان، وقلّبي الخليط قليلاً.

اسكبي المزيج في الصينية، ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي ساعة حتى تنضج كيكة التوت الأزرق تماماً.

أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها لتصبح باردة بدرجة حرارة الغرفة، ثم قدميها.

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