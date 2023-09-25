حضور متوسط لجماهير الزمالك في ثاني مباريات القلعة البيضاء بالدوري المصري

شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب تواجد حضور متوسط من قبل جماهير القلعة البيضاء في منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

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بدأت جماهير الزمالك في التشجيع ومؤزارة كتيبة ميت عقبة في لقاء المقاولون العرب في دوري النيل.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق.

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وإبراهيما نداي وناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تبدأ مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة، ٧ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.