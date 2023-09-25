مياه الفيوم توقع عقد مشروع إنشاء محطة معالجة زاوية الكرادسة

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم والمهندس صلاح دغيدي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ماتيتو بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة الجديدة عقد إنشاء محطة معالجة زاوية الكرادسىة بنظام الحمأه التقليدية النشطة بتكلفة إجمالية ١٨ مليون يورو بطاقة تصميمية ١٣٢٠٠ م٣ /يومي لخدمة محطات رفع زاوية الكرادسىة ومنشية عبدالله والوقف الكبير والجلابة ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

حضر توقيع العقد المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك " ، والمهندس حسين علي مدير تطوير المشروعات بشركة ماتيتو.

وأكد "النجار" أن الشركة إتخذت خطوات واسعة في إقامة مشروعات الصرف الصحي لتغطي نسبة كبيرة جداً من محافظة الفيوم لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الصرف الصحي ومواكبة الزيادة السكانية والنمو العمراني وانعكاس للاهتمام الدولة بتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتلبية متطلباتهم والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون .

المعمل المركزى..

وقد سبق ان صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم المعمل المركزي لمياه الشرب اجتاز اختبارات الكفاءة الفنية بتميز بين المعامل المشاركة فى الإختبارات البكتريولوجية والبيولوجية .

ويأتي ذلك فى اطار السعى المستمر للمعمل المركزى لمياه الشرب بقطاع المعامل لتطبيق أعلى مستويات الجودة وتحقيق إشتراطات جهات الاعتماد الدولية لاستمرار حصول المعمل المركزى لمياه الشرب على شهادة الجودة 17025.

وفي السياق نفسه أوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل والدكتور أحمد ممدوح مدير عام المعمل المركزى لمياه الشرب بالشركة على قيام معمل البيولوجى والبكتريولوجى بالمعمل المركزى لمياه الشرب بالاشتراك فى اختبار كفاءة فنية (PT) مع كبرى المؤسسات العلمية المتخصصة فى نظم الجودة فى الاختبارات التالية (العد الكلى الطحلبى " الطحالب الخضراء – الدياتومات – الطحالب الخضراء المزرقة " – إختبار البكتريا القولونية – إختبار البكتريا البرازية) وتميز معمل الميكروبيولوجى بالفيوم بنتائجه بين جميع المعامل المشاركة وكانت نتائجه من أفضل النتائج. وتمثل مثل هذه المشاركات الدورية فى إختبارات الكفاءة الفنية للتاكيد على كفاءة وقدرة المعمل المركزى لمياه الشرب بإداراته الفنية المختلفة فى إصدار نتائج موثوقةومؤكدة ودقيقة. وتشير هذه النتائج المتميزة الى كفاءة فريق العمل بمعمل الميكروبيولوجى القائم على هذه الاختبارات وتطبيقه لأحدث الطرق القياسية لتحاليل مياه الشرب بإستخدام أحدث الاجهزة المعملية.

55