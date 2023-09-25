مكرونة بالبيكاتا على خطى المطبخ الإيطالي

مكرونة بالبيكاتا وصفة شهيرة من وصفات صدور الدجاج في المطبخ الإيطالي، والمطبوخة بالفطر، وكريمة الطبخ، مع المكرونة.

مكرونة بالبيكاتا

مقادير مكرونة بالبيكاتا

- صدر الدجاج : 250 غراما

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

- الفطر : كوب ونصف (مقطع)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- دقيق : ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : ربع كوب

- مرق دجاج : مكعب

- كريمة الطبخ : علبة

- الزعتر : ملعقة صغيرة

- معكرونة : 400 غرام (مسلوقة)

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في مقلاة واسعة على النار، ثم أضيفي صدور الدجاج وقلبيها حتى تنضج وتتحمر، ثم ارفعي الصدور من المقلاة وضعيها جانبا.

أضيفي البصل في نفس المقلاة وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم والفطر وقلبي المكونات حتى تذبل.

تبلي بالفلفل الأسود وقلبي قليلاً، ثم أضيفي الدقيق وحركي الخليط.

صُبي الماء الساخن وحركي جيداً، ثم أضيفي مكعب المرق.

أعيدي صدور الدجاج إلى المقلاة، وأضيفي كريمة الطبخ ورشّي الزعتر.

اتركي الخليط على النار حتى يغلي.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها مع الخليط حتى تتداخل.

اسكبي المكرونة بالبيكاتا في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.