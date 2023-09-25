محمد صلاح يغيب عن تشكيل الجولة السادسة المثالي في البريميرليج

غاب النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن تشكيل الجولة السادسة المثالي في الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، تواجد لاعب واحد من ليفربول في التشكيل المثالي للجولة السادسة وهو المدافع فيرجيل فان دايك.

وقاد محمد صلاح ليفربول لتحقيق الفوز على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف وسجل النجم المصري هدفا.

تشكيل الجولة السادسة المثالي

حراسة المرمى: سام جونستون (كريستال بالاس).

خط الدفاع: دان بورن (نيوكاسل يونايتد)، جيمس تاركوفسكي (إيفرتون)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كيران تريبير (نيوكاسل يونايتد).

خط الوسط: دوايت ماكنيل (إيفرتون)، إليوت أندرسون (نيوكاسل يونايتد)، برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)، فيل فودين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: سون هيونج مين (توتنهام)، كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد).