الزيت النباتي يسبب زيادة في نسبة الكوليسترول.. طبيبة توضح

قالت اختصاصية الغدد الصماء زوكرا بافلوفا، إن الزيت النباتي معروف أنه لا يحتوي على الكوليسترول، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستواه.

وأولئك الذين يبالغون في تناول الدهون التي تبدو صحية يتعرضون لخطر الإصابة بتصلب الشرايين".

هناك الكولسترول "الجيد" و "الضار"، وتعتبر مستويات الكوليسترول الطبيعية للأشخاص المعرضين لخطر منخفض أقل من 5 مليمول / لتر، وبالنسبة للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية فهي 4 مليمول / لتر.

ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول عندما يكون هناك الكثير من مادة تسمى LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) في الدم، ويطلق عليه اسم الكوليسترول "الضار" لأنه يمكن أن يسد الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وهناك أيضًا "الكوليسترول الجيد" البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL)، لإنهم يقومون فقط بإزالة الكوليسترول من جدار الأوعية الدموية وبالتالي تنظيف الشرايين.

وفقا لبافلوفا، لدى البعض اختبارات الكوليسترول الطبيعية حتى في سن الستين، والبعض الآخر بالفعل عملاء محتملون لجراحي القلب والأوعية الدموية في سن الثلاثين نسبة كسور الكوليسترول لديهم منزعجة.

ويحدث هذا غالبًا عندما يكون هناك انتهاك لعملية التمثيل الغذائي للصفراء أو التواء أو مكامن الخلل في المرارة، وأشارت الطبيبة إلى أنه "حتى لو كانت الأوعية لا تزال سليمة، فإن هذه الانحرافات ستؤدي بالتأكيد إلى تغييرات في جدار الأوعية الدموية.

تتأثر الزيادة في نسبة الكوليسترول بشكل كبير بزيادة الأنسجة الدهنية تليها العمليات الالتهابية المختلفة، لأنها تزيد من تخليق ليس فقط الكوليسترول الكلي نفسه، ولكن أيضًا LDLوفي الوقت نفسه، تنخفض قدرة الجسم على حرق الدهون واستخدامها كطاقة.

وإذا استهلكنا الكثير من السعرات الحرارية، وأضفنا الزيت النباتي بسخاء إلى السلطات حتى يكون هناك المزيد من الفائدة، فإننا نصبح سمينين، وشدد الطبيب على أنه حتى لو لم نأكل صفار البيض لإنقاذ أنفسنا من الكوليسترول، فإن كبدنا سيقوم بتصنيعه بكميات زائدة.

أعراض ارتفاع الكولسترول

ألم في الصدر بعد النشاط البدني.

راحة القلب.

ألم وتشنجات في الساقين.

تورم الأطراف.

ضيق التنفس.

زيادة ضغط الدم.

تشكيل عروق العنكبوت.