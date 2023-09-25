انفجار هائل يُشعل إيران ويُصيب 4 أشخاص (تفاصيل)

تسبب تسرب للغاز في مصفاة نفط في ميناء بندر عباس جنوب "إيران"، في وقوع انفجار بالمصفاة، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب الأنباء الأولية فإن تسرب الغاز أدى إلى انفجار مكثفات الغاز.

ولا تزال تفاصيل الحادث والأضرار الناتجة عن الانفجار مجهولة حتى الساعة.

ووفق ما أوردت وكالة "فارس" فقد قُتل شخص وأصيب 4 آخرون بالانفجار، أحدهم نقل للمستشفى بإصابة خطرة.

ولفتت الوكالة إلى أن الحادث لم يكن له أي تأثير على النشاط الإنتاجي في مصفاة بندر عباس.

ووقع الحادث منذ 4 أيام لكن السلطات أعلنت عنه اليوم، من دون نشر مزيد من التفاصيل أو الصور عن الحادث.

ووفق السلطات فإن النيران اشتعلت في إحدى الوحدات العاملة في مصفاة بندر عباس النفطية أثناء عمليات الصيانة عصر يوم الجمعة الماضي ما تسبب بإصابات، وقد تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل إلا أن أحد المصابين توفي اليوم بعد 4 أيام من الحادث.

إيران تُهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني السعودي

هنأ الرئيس الإيراني، "إبراهيم رئيسي"، في رسائل منفصلة، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت عن السفارة الإيرانية لدى السعودية، إعلانها أن رئيسي أبرق إلى الملك السعودي وولي عهده مهنئا باليوم الوطني.

اليوم الوطني السعودي

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.