محافظ الدقهلية يناقش أعمال مشروع ممشى أهل المنصورة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا بحضور المهندسة سلوي سلامه رئيس الهيئة العامة للطرق قطاع الزقازيق والدقهلية والمهندس ايمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية والمهندس الزناتي عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالدقهلية والمهندس محمد عبد الرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية والدكتورة سها مصطفي مدير عام حماية النيل والدكتور محمد شلبي استشاري المشروع والمهندسه مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات والمهندس سامح الجنايني بالادارة المركزية للري والموارد المائية.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاجراءات التنفيذية لبدء تنفيذ مشروع امتداد المشايه الجديد ومقترح انشاء ممشي أهل المنصوره علي النيل بالمنصورة.

واكد "مختار" ان مشروع امتداد المشاية الجديدة وانشاء ممشي علي النيل في مسافة بطول 1250 متر بداية من مكتبة مصر العامة وصولاً لمأخذ المياة بقولنجيل حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره.

ووجه "مختار" لسرعة الانتهاء وفقا للبرامج الزمنية المقررة موضحا انه يتم الانتهاء من الاعمال خلال شهر ونصف علي الاكثر، وقال مختار ان ما يحدث علي أرض الدقهلية في عهد فخامة الرئيس السيسي من مشروعات قوميه في مجال الطرق والكباري لم تشهده المحافظه منذ تاريخها.

هذا وقد ثمن "مختار" دور وزارة النقل علي تعاونها الكامل والمثمر مع المحافظه في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة ابناء الدقهلية وحل كافة المشاكل المرورية وتوفير أماكن ترفيهيه.