تشافي يكشف استعدادته لمواجهة ريال مايوركا

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن استعداداته لمواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بعدما استفاد من خسارة ريال مدريد بالأمس من غريمه أتلتيكو بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميترو بوليتانو"، بالأمس الأحد.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي، في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وريال مايوركا، فقال: "الخصم فريق صعب، فهو يمتلك لديه من الكثير من الأسلحة الهجومية، كما أنه يعمل بشكل جيد جدًا في الجانب الدفاعي".

وتابع: "خسارتنا لـ دي يونج أمر حساس للغاية بالنسبة لنا، إنه لاعب أساسي منذ العام الماضي، لكن لحسن حظنا أننا نمتلك بدائل مختلفة لتعويضه، لذلك سننتظر أن يتعافى بنسبة 100%".

وأضاف: "في حالة أننا كنا في الصدارة فذلك لأننا نؤدي بشكل جيد، لقد كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لنا".

وأكمل: "أصبحنا متصدرين بغض النظر إذا كان ريال مدريد خسر أم لا".

وأردف تشافي تصريحاته، فال: "بيدري في حالة جيدة، كما أننا سننظر متى سيعود، نمتلك خيارات في الوسط مثل سيرجي روبيرتو الذي يشغل مراكز مختلفة، وسنستغله".

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