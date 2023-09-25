محافظ الدقهلية يتابع أعمال الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة"

تابع اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال اجتماع نظمته المهندسة ريهام عبد الشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظه بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة وعدد من الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق ، اعمال الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بقري مركز شربين، حيث أكد "مختار" علي ضرورة الانتهاء الكامل من ازالة كافة المعوقات فيما يتعلق بالمرافق في جميع مشروعات قري حياة كريمة بمركز شربين تمهيدا للافتتاح الرئاسي لها في اكتوبر القادم مشيرا لتكثيف الجهود لتلافي جميع ملاحظات دار الهندسة بشأن التنفيذ لجميع المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتشطيبات النهائية واستكمالها تماما تمهيدا للافتتاح ..

وفي هذا الصدد اكد "مختار" ان مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات.

ووجه "مختار" للتنسيق الكامل بين كافة الجهات والشركات المنفذة للمشروعات لتذليل العقبات التي تواجه الانتهاء الكامل من اعمال التنفيذ المتبقيه بقري شربين تمهيداً للافتتاح...

وفي ذات السياق اكد "مختار" علي اهمية استعدادات الاجهزة التنفيذية للبدء في اعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة والتي من المتوقع لها البدء الشهر المقبل حيث يتم البدء في اعمال التصميمات لمشروعات المياة والصرف الصحي في مراكز ( بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ) والتي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.