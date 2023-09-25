إبراهيم عادل يسجل هدف عالمي لبيراميدز أمام البنك الأهلي

سجل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه أمام البنك الأهلي في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

جاء هدف إبراهيم عادل في الدقيقة 69 من عمر المباراة من ركلة مقصية سكنت شباك البنك الأهلي دون أن يحرك محمد أبوجبل ساكنا.

بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين حتى مرور الدقائق الاولى من المباراة لينجح بيراميدز فى احكام السيطرة على نظيره البنك الاهلى، لكن دون ترجة للسيطرة الى أهداف، حتى الربع ساعة الاولى.

وتعافى فريق البنك الاهلي ليبادل بيراميدز الهجمات لكن على استحياء لكن دون هز شباك السماوى.

وشهدت الدقيقة 40 من احداث المنعطف الاول احتساب حكم الساحة الى ركلة جزاء على فريق بيراميدز ولكن بعد الرجوع الى تقنية الفيديو تم إلغائها لينتهى الشوط الاول بدون أهداف بين الفريقين.