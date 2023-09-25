روسيا تستدعي سفير بلغاريا لدى موسكو لهذا السبب

استدعت "وزارة الخارجية الروسية"، سفير بلغاريا لدى موسكو، أتاناس كريستين، إلى الوزارة، على خلفية طرد كهنة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من صوفيا،حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في 25 سبتمبر الجاري استدعاء سفير بلغاريا أتاناس كريستين إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أعربت موسكو له عن احتجاجها الشديد فيما يتعلق بطرد رئيس معبد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا واثنين من الكهنة من بلغاريا بذريعة بعيدة المنال وبطريقة تجديفية ومهينة".

ووصفت الوزارة هذه الخطوة البلغارية بأنه "العمل الاستفزازي الجديد للسلطات البلغارية، والذي يتناسب تماما مع المبادئ التوجيهية الأوروبية الأطلسية الحالية "لمحاربة النفوذ الروسي"، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى عواقب غير سارة وقبل كل شيء بالنسبة لمبادريه".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، نحن على قناعة بأن خططهم الهادفة إلى تقويض الروابط الروحية وتقاليد الصداقة القائمة منذ قرون بين شعبي روسيا وبلغاريا، ليست لها أي آفاق ومحكوم عليها بالفشل".

وتم استدعاء كهنة معبد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا إلى دائرة الهجرة البلغارية، حيث تلقوا أمرا بمغادرة البلاد في غضون 24 ساعة كأشخاص يزعم أنهم يشكلون تهديدا لأمن بلغاريا. وهؤلاء هم رئيس معبد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا، الأرشمندريت فاسيان، سكرتير المعبد رئيس الكهنة يفغيني وموظف آخر بالمعبد.

روسيا تُوجه ضربات جوية صاروخية مُكثفة على مواقع للجيش الأوكراني

أعلنت "الدفاع الروسية"، أنه خلال الأسبوع الماضي، شنت قواتها 12 ضربة مُكثفة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع للجيش والبنية التحتية الأوكرانية، فيما تجاوزت خسائر العدو 4000 فرد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، السبت.

وقالت الدفاع الروسية في تقرير أصدرته السبت: "خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر، نفذت القوات الروسية 12 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو وطائرات بدون طيار، ضد مرافق إصلاح الطائرات والمدرعات، وتكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة أجنبية الصنع ومراكز الاستخبارات وتدريب المخربين الأوكرانيين بالإضافة إلى نقاط انتشار المرتزقة الأجانب".

وتابع تقرير الدفاع الروسية: "وأدت الضربات إلى أضرار جسيمة بنظام الدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية العاملة على محوري خيرسون وزابوروجيه، وانخفاض قدرات مؤسسات الإصلاح والترميم التابعة للعدو".