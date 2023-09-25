اتحاد السلة المصري يصدر بيانًا بخصوص بطاقات اللاعبين

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بيانًا صحفيًا بشأن استخراج بطاقات اللاعبين والمدربين والإداريين للموسم 2023-2024.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد استخراج بطاقات اللاعبين والمدربين والإداريين للموسم 2023-2024 بناءً على الاتفاق المسبق مع النقابة العامة للمهن الرياضية بتسهيل إجراءات سداد نسبة النقابة.

وبناءً على طلب الجمعية العمومية بأن يكون سداد نسبة نقابة المهن الرياضية عن طريق الأندية طبقًا للقانون دون أدنى مسئولية على الاتحاد المصري لكرة السلة.

الجمعية العمومية

وعقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة السلة، بمجمع الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 29 نادي، من أصل 30، وكان أبرز ما جاء في الجمعية العمومية الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

2- التصديق على أعمال السنة المنتهية وخطة وبرامج العمل المنتخية في 30/6/2023.

3- التصديق على ما جاء بالميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية في 30/6/2023 وكذا مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2023/2024.

4- انتخاب عضوي مجلس الإدارة الأستاذ محمد إيهاب والأستاذ أيمن علي.

5- تم مناقشة ملف البث التلفزيوني، وتقدم عدد من الأعضاء بعرض توصيات ومقترحات وبناءً عليها تم تشكيل لجنة يترأسها الأستاذ العامري فاروق لدعم اللجنة في عرض مقترحاتها على مجلس الإدارة.

6- تم مناقشة ملف المدربين واللاعبين المتعلق بنقابة المهن الرياضية، حيث أبدى أعضاء الجمعية العمومية شكرهم للاتحاد على ما قدمه من حلول مقترحة لحل تلك الأزمة.

7- توجيه التحية لكلًا من النادي الأهلي بعد تحقيق الفوز الإفريقي الأول في بطولة كأس العالم للأندية، ولنادي سبورتنج بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية سيدات لأول مرة في تاريخ مصر.