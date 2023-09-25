منتخب الجمباز الفني يتوجه الي بلجيكا للمشاركة فى بطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني رجال وانسات القاهرة متجهة الي بلجيكا للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي تبدأ يوم 30 سبتمبر الجاري والمؤهلة آلي أولمبياد باريس 2024

وخاض منتخب مصر رجال وانسات معسكر مغلق فى جورجيا قبل انطلاق بطولة العالم .. وتضم بعثة منتخب كلا من منتخب الآنسات:

ساندرا الصادق

جني عبد السلام

جني محمود

ويضم منتخب الرجال

احمد المراغي

عمر محمد

محمد عفيفي

زياد خاطر

احمد عبد الرحمن



المدير الفني للفني رجال

الدكتور/ جمال مطر

الكابتن/ عرفات محمد

الخبير/ يفجيني كوزين

المدير الفني للفني انسات

الكابتن / زكريا غالب

وحكم جمباز فني انسات لمياء علي عبد الرحمن

والدكتور محمد علي حكم جمباز فني رجال

ويترأس البعثة احمد طلعت نايب رئيس اتحاد الجمباز

وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحادين الإفريقي والمصري للجمباز علي دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل البطولة والتواجد معهم خلال المعسكر

وأكد أمين، أن المنتخب المصري للجمباز الفني رجال وانسات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين ان المنتخب يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.

وأشار أمين ان بطولة العالم فى بلجيكا تضم اقوي المنتخبات العالمية وتشهد منافسة قوية