حافلة الزمالك تصل ستاد‏ القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك في مواجهة اليوم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .