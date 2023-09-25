التسمم بالنيكوتين.. أعراضه وطرق الوقاية منه

بحسب خبيرة التغذية ماريا كابرالوفا، فإن بعض المنتجات تساعد في تطهير الجسم من النيكوتين، نحن نتحدث عن الرمان والبرتقال والليمون والزنجبيل والقرنبيط.

يعتبر الرمان أفضل علاج في مكافحة المسكرات (السجائر والكحول وغيرها من المواد السامة للجسم) بالإضافة إلى ذلك، يعمل الرمان على تحسين نوعية الدم والدورة الدموية بشكل عام، كما قالت لصحيفة Gazeta.Ru.

تناول الرمان يزيد من عدد خلايا الدم الحمراء في الدم، ويحتوي البرتقال والليمون، مثل الحمضيات الأخرى، على فيتامين C ويحسن عملية التمثيل الغذائي، ويسرعها الزنجبيل يدعم جهاز المناعة ويقلل الرغبة في التدخين.

الكيوي والقرنبيط والخضر مفيدة أيضًا، الكيوي يحسن عملية الهضم ويحارب الاكتئاب، والبروكلي ينظم عمليات التمثيل الغذائي.

النيكوتين هو سم عصبي يعطل العمليات الكهروكيميائية للجهاز العصبي ويسبب موت الخلايا العصبية، وعندما يحدث إدمان التبغ، يحدث الإدمان على النيكوتين.

يزيد النيكوتين من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، ويؤثر على موت الخلايا المبرمج، ويلحق الضرر بها، مما يسبب تطور الأورام.

أعراض التسمم بالنيكوتين:

الغثيان والقيء

وجع بطن

زيادة إفراز اللعاب

في حالة التسمم الشديد - الارتباك والتهيج والنعاس والتشنجات وفقدان الوعي.

الاعتماد الفسيولوجي على النيكوتين:

الشعور بالقلق والأرق.

التهيج.

انزعاج.

رغبة لا يمكن السيطرة عليها في التدخين.

صعوبة في التركيز.

صداع.

زيادة الشهية.