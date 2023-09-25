غيابات برشلونة لمباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

يستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا مساء غد الثلاثاء على ستاد ايبيروستار ضمن منافسات الأسبوع السابع في الدوري الإسباني .

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قائمة برشلونة لمباراة ريال ماريوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: شتيجن - بينيا - أسترالاجا.

خط الدفاع: كانسيلو - بالدي - أراوخو - مارتينيز - كريستنسن - ألونسو - كوندي.

خط الوسط: جافي - روميو - روبيرتو - جوندوجان - فيرمين.

خط الهجوم: توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا – جواو فيليكس - يامال.

غيابات برشلونة لمباراة ريال مايوركا

وشهدت قائمة برشلونة غياب لاعب الوسط، فرينكي دي يونج، بعد إصابته في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو في كاحل القدم.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

تبدأ مباراة برشلونة و ريال مايوركا مساء غد الثلاثاء الموافق 26 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و11.30 مساء بتوقيت الإمارات ، و10.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .